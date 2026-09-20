Москва20 сен Вести.Китайский лидер Си Цзиньпин почувствовал себя плохо на мероприятии БРИКС в Индии 12 сентября, что вызвало опасения по поводу того, кто станет его преемником, сообщил The Wall Street Journal (WSJ).

Из-за того, что Си Цзиньпин ранее отменил ограничения на количество президентских сроков и фактически не назначил официального преемника, любые признаки его физической слабости вызывают серьезные опасения у аналитиков относительно стабильности транзита власти в Китае говорится в издании

Отмечается, что председатель КНР "в последнюю минуту" отказался от участия в мероприятии. Вместо него на ужине присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И. Официальный Пекин не давал никаких комментариев о состоянии здоровья Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин - 73-летний китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая с 2012 года, Председатель КНР с 2013 года.

Ситуация вызвала повышенную тревогу в Вашингтоне, поскольку инцидент произошел буквально за несколько дней до запланированного визита Си Цзиньпина в США 24 сентября.

Трамп ранее заявил, что возможная отмена визита лидера КНР в США его не беспокоит.