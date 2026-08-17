Politico: Си Цзиньпин не будет выступать на Генассамблее ООН в сентябре

Си Цзиньпин не будет выступать на Генассамблее ООН в сентябре Politico: Си Цзиньпин не будет выступать на Генассамблее ООН в сентябре

Москва17 авг Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин не планирует выступать на Генассамблее ООН в ходе своего визита в США в сентябре 2026 года. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Китайский лидер не планирует присутствовать на общих дебатах в Генассамблее ООН, которые начнутся 22 сентября говорится в сообщении

Источники, знакомые с планами Си Цзиньпина, рассказали изданию, что он намерен ограничить свое присутствие только встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп на пресс-конференции подтвердил, что визит главы Китая Си Цзиньпина в Вашингтон в сентябре состоится.