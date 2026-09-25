Сообщения о вызове скорой для Тимофея Трибунцева прокомментировали в Театр Наций В Театре Наций отреагировали на сообщения о вызове скорой Тимофею Трибунцеву

Москва25 сен Вести.В Театре Наций отреагировали на сообщения о вызове скорой для актера Тимофея Трибунцева, которому, по данным интернет-источников, потребовалась экстренная медицинская помощь перед спектаклем "Дон Кихот". В беседе с Super.ru в пресс-службе учреждения заявили, что постановка уже идет, а также посоветовали обратиться к самому артисту, чтобы узнать о его самочувствии.

Как ранее передавал Mash, у Трибунцева могла обостриться хроническая болезнь позвоночника. Отмечается, что прибывшие медики провели все необходимые манипуляции, от госпитализации актер отказался. В театре описанные события оставили без подтверждения или опровержения.