Москва25 сенВести.В Театре Наций отреагировали на сообщения о вызове скорой для актера Тимофея Трибунцева, которому, по данным интернет-источников, потребовалась экстренная медицинская помощь перед спектаклем "Дон Кихот". В беседе с Super.ru в пресс-службе учреждения заявили, что постановка уже идет, а также посоветовали обратиться к самому артисту, чтобы узнать о его самочувствии.
Как ранее передавал Mash, у Трибунцева могла обостриться хроническая болезнь позвоночника. Отмечается, что прибывшие медики провели все необходимые манипуляции, от госпитализации актер отказался. В театре описанные события оставили без подтверждения или опровержения.