В Театре Вахтангова опровергли сообщения о госпитализации актера Антипенко Директор Театра Вахтангова Крок опроверг слухи о госпитализации актера Антипенко

Москва20 сен Вести.Информация о госпитализации актера Григория Антипенко, сыгравшего в телесериале "Не родись красивой", является фейком. Об этом заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, его цитирует РИА Новости.

По словам Крока, актер только прибыл в Москву после гастролей и чувствует себя нормально.

Григорий только сейчас приземлился, сошел с самолета в Шереметьево, прилетел с гастролей из Благовещенска в Москву. С ним все в порядке, это все фейк, просто слухи распространяют подчеркнул директор театра

Ранее появились сообщения о том, что Антипенко попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.