Бутусов рассказал, как появилась легенда о съемках сцены с ним в фильме "Брат" Бутусов рассказал, как проходили съемки сцены с его участием в фильме "Брат"

Москва15 окт Вести.Рок-музыкант, лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов в интервью ИС "Вести" рассказал, как проходили съемки сцены с его участием в фильме Алексея Балабанова "Брат".

Режиссер Балабанов и Бутусов были знакомы со студенчества. Музыкант сыграл эпизодическую роль самого себя в фильме "Брат".

Я Алексею объяснял, что артист из меня никакой и прочее. Но ему нужна была медийная персона. Насколько я понимаю, там должны были другие музыканты еще культовые участвовать, не все согласились, но, в общем, я по-товарищески его понял. Мы друг друга всегда поддерживали. Я понял, что это нужно сделать, как бы смириться с этим. Самое сложное было - это ждать, пока световики выстроят свет. Потому что это иногда происходило по 8 часов признался Вячеслав Бутусов

По сюжету, главный герой фильма Данила Багров был поклонником "Наутилуса" и Бутусова, приходил со своей возлюбленной на концерт группы в Санкт-Петербурге. Это первое появление музыканта в кадре. После Бутусов идет к другу на день рождения, но ошибается квартирой и звонит в звонок, а Багров открывает дверь. В это время в квартире бандиты вместе с главным героем захватили заложников и поджидают другого гангстера. Багров узнал своего кумира, что позволило тому не попасть в заложники.

По одной из версий, эта сцена была снята вживую, музыкант якобы не был предупрежден о съемках и просто открыл дверь квартиры Балабанова. Однако Бутусов подтвердил, что это лишь легенда.

Леша меня пригласил. Я часто приезжал к нему на Васильевский остров на квартиру. И я думал, что просто приеду, мы с ним побеседуем, он мне объяснит мою задачу, и после этого начнутся съемки. А я приезжаю, звоню в дверь, дверь открывается, и на меня смотрит камера. То есть он как настоящий интуит, профессионал просто перехитрил меня стратегически. Он неожиданно это все сделал, а потом мы, конечно, уже обыграли эту сцену по сценарию рассказал музыкант

Группа Вячеслава Бутусова также представила саундтрек к фильму. Из 13 звучащих в картине композиций 11 принадлежали "Наутилусу Помпилиусу". Позже в фильме "Брат 2" звучала другая песня Бутусова - "Гибралтар-Лабрадор", а также хит "Наутилуса" под названием "Прощальное письмо".

15 октября Бутусову исполнилось 65 лет.