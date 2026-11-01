Певец Трофимов не пьет уже 30 лет после обещания Богу завязать с алкоголем

30 лет без алкоголя: почему музыкант Сергей Трофимов дал обещание Богу Певец Трофимов не пьет уже 30 лет после обещания Богу завязать с алкоголем

Москва1 ноя Вести.Заслуженный артист России, автор-исполнитель Сергей Трофимов дал обещание Богу не пить алкоголь, потому что однажды понял, что такое ад. Об этом музыкант рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Певец признался, что уже 30 лет держит слово и не употребляет алкоголь. По его словам, его сдерживает не боязнь, а стыд.

Он мне столько всего дает. Когда ты понимаешь, что ты имеешь дело с мирозданием, которое к тебе благоволит и которое тебе сопутствует, зачем же я буду давать какое-то слово и нарушать его. Перед тем, что со мной говорит на языке любви. Это предательство, это нечестно сказал музыкант

Он поделился, какая ситуация заставила его дать это обещание.

Я вдруг один раз понял, что такое ад. Это не гиена огненная, это не всякие страшные вещи. Это намного страшнее. Это то место, где нет Бога отметил Трофимов

4 ноября артист отметит 60-летие. Сергей Трофимов сам пишет и стихи, и музыку. Его песни одновременно и простые, и очень глубокие. С одной стороны, они про обычную, повседневную жизнь людей, а с другой, в них много душевного тепла и житейской мудрости. Его песня "Город Сочи" стала неофициальным гимном этого города. А "Я скучаю по тебе" вошла в историю русского шансона как одна из самых красивых песен о любви.