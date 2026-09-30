Москва30 сенВести.Певица Азиза Мухамедова сообщила, что вскоре выйдет ее песня, написанная на стихи музыкального критика Сергея Соседова. Об этом она рассказала на церемонии прощания с ним.
По словам артистки, о поэтическом таланте Соседова знали немногие. Один из его текстов и стал основой для новой композиции, сообщает KP.RU.
Никто даже не догадывался, но Сережа прекрасно писал стихи! Он даже написал стихи для моей песни. Там поднимается вопрос взлета и падения. Эта песня скоро выйдет. И там будут его замечательные словацитирует Азизу KP.RU
Певица отметила, что теперь эта тема звучит особенно символично. Она задумалась, мог ли Соседов предчувствовать то, что с ним произошло.
Ранее Азиза призналась, что его уход стал для нее тяжелым ударом: они были близки по духу и постоянно общались. Азиза называла Сергея уникальным человеком, который умел ценить настоящий талант.