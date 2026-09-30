Азиза: Сергей Соседов прекрасно писал стихи, скоро выйдет песня на его слова Певица Азиза выпустит композицию на стихи музыкального критика Соседова

Москва30 сен Вести.Певица Азиза Мухамедова сообщила, что вскоре выйдет ее песня, написанная на стихи музыкального критика Сергея Соседова. Об этом она рассказала на церемонии прощания с ним.

По словам артистки, о поэтическом таланте Соседова знали немногие. Один из его текстов и стал основой для новой композиции, сообщает KP.RU.

Никто даже не догадывался, но Сережа прекрасно писал стихи! Он даже написал стихи для моей песни. Там поднимается вопрос взлета и падения. Эта песня скоро выйдет. И там будут его замечательные слова цитирует Азизу KP.RU

Певица отметила, что теперь эта тема звучит особенно символично. Она задумалась, мог ли Соседов предчувствовать то, что с ним произошло.

Ранее Азиза призналась, что его уход стал для нее тяжелым ударом: они были близки по духу и постоянно общались. Азиза называла Сергея уникальным человеком, который умел ценить настоящий талант.