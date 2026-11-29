Звезда "Бригады" Дюжев рассказал, как однажды действительно попал в банду Звезда "Бригады" Дюжев рассказал, как в молодости попал в настоящую банду

Москва29 ноя Вести.Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев, известный по роли в сериале "Бригада", в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, что однажды в молодости он действительно попал в бригаду, как в 90-е годы называли преступные группировки.

Дмитрий Дюжев сыграл во множестве картин, но актера до сих пор вспоминают по роли участника преступной группировки по кличке Космос в сериале "Бригада". Материал для роли артист черпал в том числе из реальной жизни, ведь в Астрахани, где он прожил до 16 лет, он попал в настоящую бригаду.

Однажды меня попросили участвовать в лохотроне, что там деньги, что там круто, что там поднимаются люди, старшаки, общак, братва... Ты будешь со всеми, все за тебя, ты пойдешь в гору, тебе надо доказать, давай пойдем. И соседский мальчик, у которого был старший брат в бригаде, повел меня туда. А в процессе всего этого спектакля, который там по ролям разыгрывается и людей начинают обманывать, появились органы. И все исчезли во все стороны, разбежались. Бежалось так, как никогда на физкультуре рассказал актер

Герой Дюжева в сериале - один из четырех друзей, которые сформировали ядро преступной группировки Саши Белого. Обстоятельства затягивают московских парней в криминальный мир, и со временем они становятся влиятельной группировкой.

Сериал "Бригада" стал культовым кино об атмосфере 90-х.