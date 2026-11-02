Президент России отметил храбрость и героизм дагестанцев на СВО

Путин отметил героизм дагестанцев на СВО Президент России отметил храбрость и героизм дагестанцев на СВО

Москва2 ноя Вести.В ходе встречи с главой Дагестана Федором Щукиным президент России Владимир Путин отметил особенный героизм участников специальной военной операции из Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости.

Принимают участие в специальной военной операции, причем на всяких должностях, в том числе на высоких, можно сказать, высших должностях... Воюют блестяще, мужественно, храбро, героически отметил глава государства.

Владимир Путин также отметил, что система поддержки бойцов СВО должна развиваться и совершенствоваться.