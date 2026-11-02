Путин на встрече с главой Дагестана назвал этот регион особым Путин: Дагестан - форпост России на Кавказе

Москва2 ноя Вести.Республика Дагестан является особым регионом России, ее форпостом на Кавказе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой субъекта Федором Щукиным.

Глава государства поздравил его с избранием на пост руководителя Дагестана.

Это все-таки особый регион, форпост России на Кавказе, это многонациональная республика сказал Путин

Он обратил внимание Щукина на необходимость уделить должное уважение традиционной религии большинства жителей региона, их традициям и культуре и поддержать развитии экономики и промышленности Дагестана, решать социальные вопросы.