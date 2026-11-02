Москва2 нояВести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле лично поздравил Федора Щукина с избранием на пост главы Дагестана.
Я пригласил вас для того, чтобы поздравить с избранием на эту высокую должность руководителя Дагестанасказал российский лидер
Президент назвал Дагестан особым регионом, который является российским форпостом на Кавказе.
Путин призвал Щукина уделить необходимое уважение и внимание традициям и культуре республики. По словам главы государства, именно на этой основе в дальнейшем нужно заниматься развитием Дагестана.
Федор Щукин официально возглавил регион 15 октября.