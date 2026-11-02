Путин поздравил Федора Щукина с избранием главой Дагестана Путин лично поздравил Щукина с избранием на пост главы Дагестана

Москва2 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле лично поздравил Федора Щукина с избранием на пост главы Дагестана.

Я пригласил вас для того, чтобы поздравить с избранием на эту высокую должность руководителя Дагестана сказал российский лидер

Президент назвал Дагестан особым регионом, который является российским форпостом на Кавказе.

Путин призвал Щукина уделить необходимое уважение и внимание традициям и культуре республики. По словам главы государства, именно на этой основе в дальнейшем нужно заниматься развитием Дагестана.

Федор Щукин официально возглавил регион 15 октября.