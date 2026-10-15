Федор Щукин стал главой Дагестана Федора Щукина избрали главой Дагестана

Москва15 окт Вести.Федор Щукин, занимавший пост врио главы Дагестана, официально возглавил республику. Об этом администрация сообщает в Telegram-канале.

Большинство депутатов Народного Собрания Дагестана проголосовали за кандидатуру Щукина, отмечается в сообщении.

Подведены итоги голосования депутатов Народного Собрания РД. За кандидатуру Федора Щукина проголосовали 78 из 87 проголосовавших депутатов пишет администрация главы РД

Другими кандидатами были зампредседателя Народного собрания Дагестана Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ в дагестанском парламенте Самир Абдулхаликов.