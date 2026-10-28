Москва28 окт Вести.Республиканские власти поставили вопрос о присвоении столице Дагестана статуса города-миллионника. Об этом в своем канале на платформе MAX сообщил глава субъекта РФ Федор Щукин по итогам встречи с мэром Махачкалы Джамбулатом Салавовым.

По данным на начало года, официальная численность населения города составляет около 770 тыс. человек, однако фактически в Махачкале проживает более 1,1 млн граждан.

"Дагестанстат проводит работу по определению реальной численности населения. По ее завершении будет инициирован вопрос о присвоении Махачкале статуса города-миллионника", — отметил Щукин.

Как пояснил глава Дагестана, новый статус позволит получить доступ к дополнительным федеральным программам и финансированию, укрепит имидж города и его позиции в транспортном коридоре "Север — Юг".

В этой связи глава республики поручил разработать дорожную карту и совместно с правительством Дагестана проработать соответствующую задачу.