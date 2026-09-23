Путин представил в парламент Дагестана трех кандидатов на пост главы республики

Путин внес три кандидатуры на пост главы Дагестана Путин представил в парламент Дагестана трех кандидатов на пост главы республики

Москва23 сен Вести.Президент России Владимир Путин представил в Народное собрание (парламент) Дагестана кандидатуры на пост главы республики, сообщила пресс-служба Народного собрания Дагестана в мессенджере MAX.

Среди кандидатов - врио главы республики Федор Щукин, зампредседателя Народного собрания Дагестана Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ в дагестанском парламенте Самир Абдулхаликов.

Выборы главы Республики Дагестан пройдут на сессии Народного Собрания Республики Дагестан 15 октября говорится в сообщении

Щукин был назначен врио главы Дагестана 4 мая. Он сменил на этом посту Сергея Меликова. До этого Щукин занимал должность председателя Верховного суда Дагестана.