Москва7 сен Вести.Около 3 миллиардов рублей было собрано из внебюджетных источников для компенсации ущерба жителям Дагестана, чье своевременно неоформленное в собственность жилье пострадало во время наводнения. Об этом сообщил врио главы республики Федор Щукин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В общей сложности около трех миллиардов рублей - это то, что было пожертвовано из различных источников, внебюджетные фонды сказал он

Щукин добавил, что именно из этих средств производится и будет производиться возмещение ущерба тем жителям Дагестана, которые своевременно не оформили в собственность жилье.

В июне стало известно, что из резервного фонда правительства России было выделено почти 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий стихийных бедствий Дагестане и Чечне.