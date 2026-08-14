МЧС: в Чечне и Дагестане более 99 тыс. пострадавших от паводка получили выплаты

В Чечне и Дагестане почти 100 тысяч пострадавших от паводка получили помощь МЧС: в Чечне и Дагестане более 99 тыс. пострадавших от паводка получили выплаты

Москва14 авг Вести.Почти 100 тысяч жителей Чечни и Дагестана, пострадавших от мощного паводка, получили финансовую помощь на сумму около 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Глава МЧС Александр Куренков провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков в субъектах РФ.

За прошедшую неделю количество находящихся в обработке заявлений на получение финансовой помощи (с учетом вновь поступивших) сократилось на 24 в Республике Дагестан и на 189 в Чеченской Республике. Всего выплаты получили более 99 тысяч граждан на общую сумму свыше 3,8 млрд рублей. Выплаты продолжаются говорится в сообщении

Особое внимание было уделено восстановлению школ. Представитель Минпросвещения доложил о ходе строительства 7 объектов образования из быстровозводимых конструкций. Их сдача запланирована к 30 августа. Ряд школ, требующих капитального строительства, будут возведены позже. До этого момента ученики будут ездить на занятия в ближайшие населенные пункты.

Глава МЧС России Александр Куренков акцентировал внимание на недопустимости срыва сроков подготовки к 1 сентября.