Жасмин и Шор оплатили постройку домов семьям из Дагестана Певица Жасмин и Илан Шор профинансировали постройку домов семьям из Дагестана

Москва29 июл Вести.Политик Илан Шор и его супруга певица Жасмин оплатили постройку новых домов семьям из Дагестана, которые потеряли жилье в результате наводнения. Об этом сообщает RT.

Речь идет о семьях братьев Латифовых. Назидин и Гушум Латифовы живут большими семьями в поселке Мамедкала. Семья Назидина состоит из десяти человек: он сам, жена, сыновья с супругами и четверо внуков. В семье Гушума шесть человек: двое сыновей, невестка и внуки. По словам Назидина Латифова, их дома разрушила река, протекавшая через поселок.

Отмечается, что новое жилье пострадавшим строят рядом друг с другом по заранее согласованному проекту.

Певица Жасмин и ее муж Илан Шор оплатили постройку новых домов, а команда RT организовала работы на месте говорится в публикации

Всего, как уточняется, Жасмин и Шор направят на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане 500 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Дагестане выплаты получили 32 тысячи пострадавших от паводков.