Путин подписал указ о назначении прокуроров в четырех регионах России

Путин подписал указ о назначении четырех прокуроров на пятилетний срок Путин подписал указ о назначении прокуроров в четырех регионах России

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров в субъектах РФ. Согласно документу, на пятилетний срок назначены прокуроры Республики Дагестан, Республики Башкортостан, Саратовской и Воронежской областей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Денис Авдеев назначен прокурором Республики Дагестан, Иван Грибов - прокурором Республики Башкортостан, Роман Пантелеев - прокурором Саратовской области, Сергей Филипенко - прокурором Воронежской области.

Указ вступил в силу 28 июня 2026 года.