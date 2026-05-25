Москва25 маяВести.Российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции. Документ доступен на портале правовой информации.
Согласно этим данным, в целях укрепления двустороннего взаимодействия в сферах внутренних дел и миграции Россия открывает в Душанбе представительство МВД РФ, а в российской столице будут открыты представительство МВД Таджикистана и представительство министерства труда, миграции и занятости населения республики.
Соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступностиговорится в материале
Кроме того, целью соглашения является противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, а также сотрудничество в сфере миграции.