В Дагестане ключи от новых домов получили жители поселка Мамедкала Пострадавшим от наводнения жителям поселка Мамедкала выдали ключи от новых домов

Москва6 окт Вести.В дагестанском поселке Мамедкала 6 октября состоялось торжественное вручение ключей от новых домов 52 семьям, которые пострадали во время наводнения. Об этом сообщил врио главы Республики Дагестан Федор Щукин в MAX.

В церемонии приняла участие Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она сообщила, что на поддержку пострадавших жителей Дагестана АНО "Евразия" готова выделить дополнительно 100 млн рублей. Также в Мамедкале запланировано строительство еще 10 домов и ремонт одного.

Сегодняшнее событие - общее достижение. В Мамедкале создан полностью благоустроенный микрорайон с необходимой инфраструктурой и инженерными коммуникациями. Помощь другим пострадавшим продолжается подчеркнул Щукин

На капитальный ремонт жилья уже перечислено более 200 миллионов рублей, одобрено свыше 100 сертификатов на строительство новых домов, сообщил Щукин. Все принятые перед людьми обязательства будут выполнены, пообещал он и поблагодарил всех, кто внес вклад в восстановление пострадавших районов.