Москва4 окт Вести.Депутаты парламента Чеченской Республики путем тайного голосования избрали председателем законодательного органа региона Ахмеда Дудаева, представляющего партию "Единая Россия". Голосование состоялось 4 октября 2026 года.

До этого назначения Ахмед Дудаев занимал посты заместителя председателя правительства Чеченской Республики, а также министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Дудаев после избрания заявил журналистам, что новая должность накладывает на него большую ответственность, поскольку принимаемые парламентом решения напрямую касаются жителей республики.

Задачи и поручения, которые перед нами ставятся, так или иначе направлены на благо населения, обеспечение благополучия, мира и стабильности. Будем стараться делать все, что в наших силах, с помощью Всевышнего и наших коллег, членов команды. Будем оправдывать высокое доверие, оказанное главой республики сказал Дудаев

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