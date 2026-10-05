Москва5 октВести.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин одним из первых поздравил его с юбилеем. Об этом он сказал в беседе со своим помощником Умаром Даудовым.
5 октября Кадырову исполнилось 50 лет, в тот же день он вступил в должность на новый срок.
Пожелал удачи, счастья. Всему чеченскому народу благодарность просил меня передатьсказал глава Чечни на вопрос Даудова о том, поздравлял ли его российский лидер
Рамзан Кадыров был переизбран на должность главы республики по итогам выборов, состоявшихся 18-20 сентября. За него проголосовали 99,85% избирателей.