Путин поздравил Кадырова с юбилеем и обратился к чеченскому народу Путин поздравил Кадырова и выразил благодарность всему чеченскому народу

Москва5 окт Вести.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин одним из первых поздравил его с юбилеем. Об этом он сказал в беседе со своим помощником Умаром Даудовым.

5 октября Кадырову исполнилось 50 лет, в тот же день он вступил в должность на новый срок.

Пожелал удачи, счастья. Всему чеченскому народу благодарность просил меня передать сказал глава Чечни на вопрос Даудова о том, поздравлял ли его российский лидер

Рамзан Кадыров был переизбран на должность главы республики по итогам выборов, состоявшихся 18-20 сентября. За него проголосовали 99,85% избирателей.