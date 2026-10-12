Москва12 окт Вести.Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком "Почетный железнодорожник", сообщает РИА Новости. Почетный знак ему вручил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

За значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта знаком "Почетный железнодорожник ОАО "Российские железные дороги" награждается глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров прочитал ведущий торжественной церемонии присвоения железнодорожной станции Грозного имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова

Рамзан Кадыров вновь занял пост главы республики по результатам выборов, которые прошли 18-20 сентября. Его поддержали 99,85% проголосовавших избирателей.