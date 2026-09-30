Москва30 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что столица Чеченской Республики за последние годы заметно преобразилась. По словам главы государства на встрече с избранными главами регионов, это стало результатом работы команды Рамзана Кадырова.

Грозный преобразился так, как никто и не мечтал, отметил Путин.

Ранее прошли прямые выборы высших должностных лиц восьми субъектов РФ. На них победу одержали действующие главы регионов и врио, представляющие "Единую Россию": Александр Шуваев в Белгородской области, Артем Здунов в Мордовии, Олег Мельниченко в Пензенской области, Егор Ковальчук в Брянской, Виталий Королев в Тверской, Рамзан Кадыров в Чечне, Владислав Ховалыг в Тыве, а также Алексей Русских от КПРФ в Ульяновской области. Также в Карачаево-Черкесии депутаты Народного собрания переизбрали Рашида Темрезова, в Северной Осетии на второй срок парламент избрал Сергея Меняйло.