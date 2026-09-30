Экс-глава Дагестана Меликов назначен сенатором от Брянской области Губернатор Брянской области назначил сенатором от региона Сергея Меликова

Москва30 сен Вести.Бывший глава Республики Дагестан Сергей Меликов назначен сенатором от Брянской области, следует из указа губернатора региона Егора Ковальчука.

Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Меликова Сергея Алимовича сказано в указе

4 мая президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова с должности главы Дагестана. Позже, 23 июля, Ковальчук предложил Меликова кандидатом в сенаторы от Брянской области.