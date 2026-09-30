Москва30 сенВести.Бывший глава Республики Дагестан Сергей Меликов назначен сенатором от Брянской области, следует из указа губернатора региона Егора Ковальчука.
Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Меликова Сергея Алимовичасказано в указе
4 мая президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова с должности главы Дагестана. Позже, 23 июля, Ковальчук предложил Меликова кандидатом в сенаторы от Брянской области.