Экс-глава Дагестана Меликов может стать сенатором от Брянской области

Ковальчук предложил Меликова кандидатом в сенаторы от Брянской области Экс-глава Дагестана Меликов может стать сенатором от Брянской области

Москва23 июл Вести.Бывший глава Дагестана Сергей Меликов может стать кандидатом в сенаторы от Брянской области, об этом стало известно в четверг, 23 июля.

Как сообщает ТАСС, ссылающийся на документы облизбиркома, кандидатуру бывшего руководителя Дагестана Меликова предложил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представленных кандидатом на должность губернатора Брянской области Ковальчуком Егором Викторовичем … Меликов Сергей Алимович говорится в документе

Другими кандидатами в сенаторы от региона, которых предложил Ковальчук, стали председатель Союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Брянской области" Ольга Полякова и врио заместителя губернатора Брянской области – ветеран СВО Андрей Фроленков.