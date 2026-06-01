Богомаз победил на праймериз ЕР по выборам в Госдуму от Брянской области

Москва1 июн Вести.Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз победил в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы от региона, сообщает пресс-служба отделения ЕР во "ВКонтакте".

Среди кандидатов, решивших выдвигаться на сентябрьских выборах в Государственную думу по списку "Единой России", абсолютным лидером по числу набранных голосов стал депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации… Александр Богомаз. Его подержали 69,00% избирателей говорится в сообщении ЕР

Александр Богомаз покинул пост губернатора Брянской области 13 мая 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

14 мая ЦИК РФ зарегистрировал Богомаза депутатом Госдумы, передав ему вакантный мандат.

Ранее Богомаз уже был депутатом Госдумы с 2012 по 2014 год, работал в комитете по науке и наукоемким технологиям, а также в комитете по аграрным вопросам.

Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук, прежде он возглавлял правительство ЛНР.