Москва25 окт Вести.Актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" о кинофильме "Каруза" - дебютной режиссерской работе своего сына Ивана Харатьяна, которая вышла на экран ко Дню Великой Победы.

В этой кинокартине Харатьян-старший исполнил небольшую роль взрослого Мити (главного героя в пожилом возрасте), который рассказывает историю жизни в блокадном Ленинграде.

У меня там очень символическая роль, она маленькая. Это начало и финал. Мой персонаж — это рассказчик. Это повзрослевший мальчик — главный герой этого фильма, который во взрослой жизни рассказывает историю, которая произошла с ними, стоя у обелиска вот этой собачке, которая спасла людей от голодной смерти рассказал Харатьян

Актер добавил, что сам подсказал сыну идею создания фильма, прочитав историю про собаку, которая во время блокады под Ленинградом спасла несколько семей от голодной смерти, принося им еду из леса с полей.

На основе реальной истории был написан сценарий, который впоследствии фильм был назван "Каруза". Потому что эта собака еще и пела очень хорошо. Ване понравилась эта история и мы написали сценарий, нашлись продюсеры, которых заинтересовала эта тема, и уже снят фильм, он уже демонстрировался на канале "Россия" 10 мая пояснил актер

Работать с сыном над фильмом было легко и интересно, признался Харатьян-старший

С ним очень комфортно, он понимает, что делает, правильно ставит задачи, умеет работать с актером — это важно для режиссера. И он очень трогательный, трепетный человек. И я даже не знаю, как он вообще дальше будет в этой профессии существовать, потому что он очень мягкий и ранимый, и такой скромный, я так скажу, а режиссер должен быть генералом, маршалом, генералиссимусом, он должен командовать, руководить. Вот как у Светланы Дружининой: всех по местам построить, всем задание дать, чтобы каждый знал свое место. Но я думаю, у Вани еще все впереди, и он и этому научится добавил Харатьян

Ранее сообщалось, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) состоялась премьера картины "Каруза" о собаке, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. Это семейный фильм о дружбе мальчика и собаки, основанный на реальных событиях. Еще щенком Каруза звонко подпевает фортепиано, отчего и получает кличку в честь знаменитого итальянского тенора. Во время блокады Ленинграда собака научилась обходить мины и добывать еду. Ее находки помогли выжить трем семьям. Этот фильм о собаке учит людей человечности.