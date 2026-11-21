Москва21 нояВести.Российский фильм "Дедмобиль" рассказывает историю одинокого человека, единственный друг которого – собака. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал исполнитель главной роли, народный артист РФ Юрий Стоянов.
Это история о человеке, который оказался не у дел. Он всю жизнь был водителем. Так случилось, что машины у него теперь нет. И он абсолютно одинок, у него единственный хороший, настоящий друг - это его собака. И она ему очень дорогарассказал актер
Ранее исполнители главных ролей и продюсер картины "Дедмобиль" рассказали, что фильм поднимает важные темы дружбы, взаимовыручки и незаменимости человеческого тепла в эпоху технологий, а также исследует разницу в восприятии ИИ разными поколениями.