Москва21 ноя Вести.Российский фильм "Дедмобиль" рассказывает историю одинокого человека, единственный друг которого – собака. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал исполнитель главной роли, народный артист РФ Юрий Стоянов.

Это история о человеке, который оказался не у дел. Он всю жизнь был водителем. Так случилось, что машины у него теперь нет. И он абсолютно одинок, у него единственный хороший, настоящий друг - это его собака. И она ему очень дорога