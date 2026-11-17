Москва17 ноя Вести.Светская премьера семейной комедии "Дедмобиль" состоялась в Москве на площадке кинотеатра "Художественный". Мероприятие посетили режиссер проекта Владимир Котт, а также исполнители главных ролей Юрий Стоянов и Сергей Бурунов.

Фильм рассказывает о том, как профессиональный шофер Валера потерял работу, но должен в кратчайшие сроки найти деньги на оплату лечения любимой собаки. Мужчине приходится сотрудничать с автомобилем с искусственным интеллектом, который разговаривает голосом Бурунова.

Любое кино – это путешествие. У нас путешествие это было связано с такси, с нашей машиной. И, мне кажется, оно получилось довольно хорошим. Я как-то определил для себя, что снимаю в своем личном жанре, он называется тепловизор: когда мы смотрим кино, и нам становится тепло. Я думаю, главное в нашем фильме – это теплота рассказал Котт

Проект был произведен студией "Кинотека", при участии телеканала "Россия", ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", а также при поддержке Фонда кино. Компания "Каро Премьер" выпустит комедию во всех кинотеатрах страны с 19 ноября.