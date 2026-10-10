Москва10 окт Вести.Фильм "Битва моторов" повествует об историческом событии, заявил ИС "Вести" режиссер Илья Маланин, снявший ее.

Это не байопик в чистом его ключе. Эта история вдохновлена яркими событиями в нашем [российском] автопроме, в тех событиях, в которых участвовали [создатели первого российского серийного автомобиля "Руссо-Балт"], Андрей Нагель, Дмитрий Бондарев, [Михаил] Шидловский и так далее. Есть компромисс между увлекательностью истории, сюжетом и историческим соответствием