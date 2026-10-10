Москва10 окт Вести.Сюжет фильма "Битва моторов" строится вокруг создания российского исторического автомобиля "Руссо-Балт". Подлинник сохранился в единственном экземпляре, так что специально для съемок фильма "Битва моторов" изготовили несколько ходовых копий. Об этом рассказал ИС "Вести" продюсер Петр Ануров.

Новые экземпляры "Руссо-Балта" спроектировал Игорь Ермилин - конструктор российских спорткаров проекта Marussia Motors. Воссоздавали исторический прототип по архивным фотографиям, указал продюсер.

Мы - не автоконструкторы, у нас нет своего завода. Нам нужно было с нуля их построить, не имея чертежей. [Были] какие-то фотографии, записи, книги о машинах. Нам повезло, что мы нашли классного конструктора Игоря Ермилина. Он из карбона в своем бутик-ателье автомобильном построил машины. Еще на это времени, как обычно, в кино не хватало, поэтому до последнего момента не было понятно, поедут они, не поедут. Первые тесты прошли с замиранием сердца. Нам нужно было, чтобы они гоняли на скорости 80-90 км/ч по серпантинам, делали трюки, чтобы их могли водить не только каскадеры, но и актеры