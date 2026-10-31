Актриса Утехина о "Рождении империи": мы сделали масштабную и великую картину

Актриса Утехина назвала "Рождение империи" великой кинокартиной Актриса Утехина о "Рождении империи": мы сделали масштабную и великую картину

Москва31 окт Вести.Актриса Ксения Утехина, исполнившая роль Марты Скавронской в фильме "Рождение империи" заявила в интервью ИС "Вести", что создателям и актерам удалось сделать масштабную и великую кинокартину.

Она рассказала, что представляла фильм в Краснодаре и Ростове-на-Дону и получила большой отклик от зрителей.

Это было очень волнительно и страшно, если честно, после фильма заходить и слышать, а что же скажут зрители. И весь зал аплодировал - они не видели, что сейчас выйду я, это были аплодисменты фильму. И я сидела, у меня просто душа, сердце разрывалось, и слезы подступали от того, насколько масштабную и великую картину мы сделали отметила Утехина

Премьера исторической драмы "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел в четверг, 29 октября.

Президент России Владимир Путин уже посмотрел фильм, и картина ему понравилась. Глава государства назвал "Рождение империи" произведением искусства.