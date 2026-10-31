"Это было увлекательно": актриса Утехина рассказала о съемках "Рождения империи" Актриса Утехина о съемках фильма "Рождение империи": это было увлекательно

Москва31 окт Вести.Любые препятствия в рамках съемок фильма "Рождение империи" воспринимались как что-то новое и удивительное. Сам съемочный процесс стал увлекательным, призналась в интервью ИС "Вести" актриса Ксения Утехина, исполнившая роль Марты Скавронской (Екатерины I) в кинокартине.

Она отметила, что испытывала дискомфорт во время съемок, однако он шел на пользу.

Мне кажется, в нашей профессии, если говорить там про сцену или съемочный процесс, любая случайность – ты ее берешь в оборот, и она действует тебе в итоге на пользу. Что касается какого-то дискомфорта, мне кажется, просто у меня не настолько широкая и большая фильмография… Любые препятствия я воспринимала как что-то новое, удивительное. Это было увлекательным для меня путешествием: и замерзать, и качаться в лодке, и когда меня обливали водой – все казалось очень интересным поделилась Утехина

Ранее актриса призналась, что восхищается личностью Марты Скавронской. По ее словам, это уникальный человек, который прошел путь от служанки до императрицы.

Премьера исторической драмы "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел в четверг, 29 октября.