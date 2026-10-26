Актриса Утехина: Екатерина I во многом меня вдохновляет Актриса Утехина: Екатерина I является для меня примером во многих вещах

Москва26 окт Вести.Актриса Ксения Утехина поделилась с ИС "Вести", что Екатерина I, которую она сыграла в фильме "Рождение империи", вдохновляет и является для нее примером.

Актриса ранее сыграла императрицу в картине "Петр I: Последний царь и первый император". В исторической драме "Рождение империи" она вновь исполнила роль Марты Скавронской – это имя будущей российской императрицы Екатерины I при рождении.

Я долго уже живу с ее биографией, с этим персонажем. Она действительно во многом меня вдохновляет и является примером во многих вещах. И я с гордостью говорю о том, что я сыграла эту роль… Эта роль Марты Скавронской стала для меня уже третьей. Художественно-документальная была история, был сериал, а сейчас серьезная, полнометражная большая работа художественного фильма рассказала Утехина

Премьера картины "Рождение империи" режиссера Андрея Кравчука состоялась 21 октября в московском киноцентре "Октябрь". Прокат фильма на больших экранах стартует 29 октября.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что уже посмотрел "Рождение империи", и фильм ему понравился. Глава государства назвал кинокартину "произведением искусства".