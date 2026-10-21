Актриса Утехина рассказала, как снимали экстремальную сцену в "Рождении империи" Актриса Утехина рассказала об экстремальной сцене в "Рождении империи"

Москва21 окт Вести.Съемки экстремальной сцены в затопленном Петербурге из фильма "Рождение империи" проходили четыре дня. Подробностями в интервью ИС "Вести" поделилась актриса, исполнительница роли Марты Скавронской Ксения Утехина.

По словам артистки, в результате данный эпизод будет занимать полторы минуты экранного времени.

Полторы минуты экранного времени мы снимали четыре дня. То есть это роскошь. В сериалах некоторых в день снимают по 10 минут, а мы полторы минуты снимали четыре дня. Это снималось фрагментами: рушились здания, Петр прыгал в воду, меня мочили, мы падали из лодки рассказала Утехина

Премьера исторической кинокартины "Рождение империи" проходит сегодня в кинотеатре "Октябрь", в широкий прокат она выходит 29 октября.