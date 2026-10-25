Актриса Утехина: не каждая смогла бы сыграть роль женщины Петра I

Актриса Утехина рассказала, каково ей было играть женщину Петра I в фильме Актриса Утехина: не каждая смогла бы сыграть роль женщины Петра I

Москва25 окт Вести.Исполнительница роли Марты Скавронской в фильме "Рождение империи" сообщила, что не каждая актриса смогла бы воплотить этот образ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила актриса театра и кино Ксения Утехина.

Это девушка, которая из простолюдинки, из служанки стала величайшей женщиной страны. И быть женщиной Петра, я думаю, не каждая смогла бы сказала она

Ранее Утехина рассказала, что съемки экстремальной сцены в затопленном Петербурге проходили в течение четырех дней.

Премьера масштабной исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" прошла 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". Прокат фильма в кинотеатрах по всей России стартует 29 октября.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже успел посмотреть фильм, и он ему понравился. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над созданием киноленты.