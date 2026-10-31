Актриса Утехина: мы можем гордиться, что в нашей истории была Марта Скавронская

Актриса Утехина призналась, что восхищается личностью Марты Скавронской Актриса Утехина: мы можем гордиться, что в нашей истории была Марта Скавронская

Москва31 окт Вести.Марта Скавронская (Екатерина I) – уникальная личность, которая прошла путь от служанки до императрицы. Нам нужно гордиться, что в истории был такой человек, отметила в интервью ИС "Вести" актриса Ксения Утехина, исполнившая роль Марты в фильме "Рождение империи".

Он призналась, что восхищается личными качествами императрицы.

Для меня она абсолютно уникальная личность, которая, можно сказать, прошла путь от прачки, служанки до императрицы. И я могу только восхищаться ее личностными качествами, какой женщиной она должна была быть, если без приданого, без крови она стала в итоге императрицей и спутницей Петра [Первого]. Мне кажется, это о многом говорит. Мы можем только догадываться и гордиться своей историей, что в нашей истории был такой человек, как Марта, которая стала императрицей отметила Утехина

Актриса также рассказала, что пробы на роль в фильме "Рождение империи" стали третьими за ее жизнь на героя Марты Скавронской.

Для меня, безусловно, это ответственность и честь исполнять ее роль добавила она

Премьера исторической драмы "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел в четверг, 29 октября.

Президент России Владимир Путин уже посмотрел фильм, и он ему понравился. Глава государства назвал "Рождение империи" произведением искусства.