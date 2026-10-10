Москва10 окт Вести.Фильм "Битва моторов " в первую очередь повествует о взаимоотношениях персонажей, заявил ИС "Вести" актер Иван Янковский, сыгравший роль одного из первых создателей российского серийного автомобиля "Руссо-Балт" Андрея Нагеля.

Фильм не про автомобили в целом. Здесь автомобили - это как сеттинг [среда, в которой происходит действие], а фильм, в первую очередь, про дружбу наших персонажей, про конфликт, который там был. Как в итоге конфликт победили, к чему вместе пришли