Москва10 октВести.Фильм "Битва моторов" в первую очередь повествует о взаимоотношениях персонажей, заявил ИС "Вести" актер Иван Янковский, сыгравший роль одного из первых создателей российского серийного автомобиля "Руссо-Балт" Андрея Нагеля.
Фильм не про автомобили в целом. Здесь автомобили - это как сеттинг [среда, в которой происходит действие], а фильм, в первую очередь, про дружбу наших персонажей, про конфликт, который там был. Как в итоге конфликт победили, к чему вместе пришлисказал Янковский
Автомобиль "Руссо-Балт" сохранился в единственном экземпляре, так что специально для съемок фильма "Битва моторов" изготовили несколько ходовых копий, добавил продюсер Петр Ануров.
Премьера фильма состоялась 1 октября, в московском концентре "Октябрь".