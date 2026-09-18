Москва18 сен Вести.Опубликован новый трейлер семейной комедии "Дедмобиль" с Юрием Стояновым в главной роли.

По сюжету шофер Валера неожиданно становится "водителем" для сбежавшего из лаборатории умного такси. В главной роли — Юрий Стоянов, голосом машины стал Сергей Бурунов, за режиссерским рулем — Владимир Котт, продюсерами выступили Георгий Малков и Ясмина Бен Аммар, создатели франшизы "На деревню дедушке".

"Дедмобиль" - это актуальный разговор о нашем времени в комедийной оправе. Инновационные технологии преследуют нас везде, но единственное, на что они пока не способны, — это дарить тепло. Мой герой Валера оказывается заложником прогресса, но в конечном счете именно его человечность делает его сильнее любой машины рассказал народный артист России Юрий Стоянов

По словам режиссера Владимира Котта, машину в фильме постарались сделать максимально эмоциональной.

Мне кажется, что если с тобой начинают общаться на твоем языке, ты в любом случае начинаешь испытывать какие-то эмоции к этому существу — пусть даже оно железное и на колесах пояснил режиссер

Фильм создан кинокомпанией "Кинотека" при участии телеканала "Россия", ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", при поддержке Фонда кино.

На пассажирских сиденьях – Олеся Иванченко, Полина Денисова, Татьяна Орлова, Евгений Егоров, Дмитрий Колчин, Ольга Тумайкина и другие.

В прокат картину выпустит кинопрокатная компания "Каро Премьер" уже 26 ноября.