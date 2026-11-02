Москва2 ноя Вести.Состоялась премьера постера семейного блокбастера "Чебурашка 3" от студии Yellow, Black and White, телеканала "Россия" и онлайн-кинотеатра START при участии киностудии "Союзмультфильм" и поддержке Фонда кино.

Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко.

К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Артем Быстров, Наталья Щукина, Екатерина Чередник, Жаннат Керимбаев, Марина Коняшкина.