Москва30 окт Вести.Съемки третьей части семейной приключенческой франшизы о собаке Пальме завершены, картину выпустит в прокат дистрибьютор "Централ Партнершип" 16 сентября 2027 года. Об этом сообщается в пресс-релизе создателей кинокартины, среди которых "Марс Медиа", "Кинокомпания "Р1"", "Амедиа Продакшн" и телеканал "Россия". Фильм выйдет при поддержке Фонда кино.

"Пальма 3" - это продолжение истории, которая уже стала близкой и любимой для зрителей разных поколений. Для нас важно сохранить душевность и искренность первых фильмов, но при этом подарить героям новые приключения, а зрителям - новые эмоции... Благодаря поддержке Дальнего Востока в этой части "Пальмы" нам удалось расширить мир истории и открыть новые локации Приморья приводятся в сообщении слова продюсера картины Рубена Дишдишяна

"Пальму" и "Пальму 2" в кинотеатрах посмотрели более 3 млн человек, отмечается в пресс-релизе.

В третьей части к своим ролям вернулись Виктор Добронравов, Валерия Федорович, Владимир Ильин и Леонид Басов. Режиссером-постановщиком стал Владимир Кондауров, снявший вторую часть франшизы. К актерскому ансамблю присоединились новые герои в исполнении Бориса Дейкова, Екатерины Шумаковой и Никиты Заболотного, а Александр Ильин сыграет Пал Палыча Мирошкина - друга героя Владимира Ильина.

Сюжет продолжит историю семьи Лазаревых и овчарки Пальмы. Зрителей ждут новые приключения и знакомство с еще одним четвероногим героем - овчаркой по кличке Граф. Съемки проходили в Москве, Подмосковье, а также на Дальнем Востоке.

Третья "Пальма" - это в большей степени женская история. Моя героиня становится объемнее, ее характер раскрывается глубже сказала исполнительница роли Нины Валерия Федорович

Продюсерами фильма выступили Рубен Дишдишян, Ясмина Бен Аммар, Анастасия Семенова, Наталия Клибанова и Анастасия Чулкова, автором сценария - Екатерина Мавроматис, оператором-постановщиком - Сергей Дышук.