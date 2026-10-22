Москва22 окт Вести.Подписчики медиаплатформы СМОТРИМ уже получили доступ к третьей серии остросюжетной драмы с Ильей Малаковым и Алиной Воскресенской "Телохранитель". Телевизионная премьера также запланирована в эфире телеканала "Россия", сообщили создатели проекта.

Сюжет сериала закручивается вокруг кадрового офицера Андрея, который из-за жизненных перипетий должен работать телохранителем бывшей топ-модели Марии и жить в роскошном особняке ее мужа.

"Телохранитель" – история, в которой каждый герой делает свой выбор и проходит рискованный путь от состояния жертвы к свободе. Важно было максимально уйти от оценок и не делить персонажей на плохих и хороших: у каждого героя есть свои причины, своя боль, свои ошибки и своя правда рассказал режиссер проекта Роман Ярославцев

За производство сериала отвечают медиаплатформа СМОТРИМ, телеканал "Россия", Продюсерский центр "Леан-М".