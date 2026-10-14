Москва14 окт Вести.Главный герой многосерийной драмы "Телохранитель" привык опираться на армейские уставы. Перейдя на должность телохранителя, он столкнулся с ситуациями, в которых прежними методами не удается решить поставленные задачи. Об этом заявил ИС "Вести" актер Илья Малаков, сыгравший главную роль.

Ему подвернулась просто работа. Во что она обернулась потом, это уже, конечно, абсолютно затрагивало его личные интересы, его эмоции, его душу, и он сталкивался с выбором сказал Малаков

Работа над телесериалом "Телохранитель" требовала особого подхода.