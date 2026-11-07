Москва7 ноя Вести.Экранизация - это сложный процесс, заявил ИС "Вести" сценарист Андрей Золотарев, работавший над адаптацией повести "Трудно быть богом" Аркадия и Бориса Стругацких.

Это сложно, потому что есть пиетет перед автором, есть большое доверие тому тексту, который был изначально в литературе, и полное понимание того, что от этого требуется отступить. Это просто требуется для того, чтобы сделать внятное кинопроизведение