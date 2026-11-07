Москва7 ноя Вести.Режиссер Сергей Урсуляк работает над экранизацией романа Льва Толстого "Война и мир". Сравнений с прошлыми экранизациями не опасается, об этом он рассказал ИС "Вести".

Предыдущие экранизации не смущают совсем, потому что у каждого автора свой взгляд на то, что он делает. Поэтому, как вам сказать, не получилось бы, как у [легендарного режиссера Сергея] Бондарчука. Но не волнуйтесь, как у Бондарчука не получится. Так что, здесь принцип простой