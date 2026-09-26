Москва26 сен Вести.Несмотря на полное погружение во время съемок кинокартины "Капитанская дочка" в эпоху, в которой жили герои, эта история рассказана максимально понятным нынешнему поколению языком. Об этом рассказал ИС "Вести" режиссер Дмитрий Литвиненко.

Мы находимся в том времени, мы находимся в тех костюмах, мы находимся с тем же оружием и со всеми теми атрибутами того времени, в котором жили герои Пушкина. Но при этом наш киноязык, которым мы рассказываем… которым говорят артисты, как будто бы он понятен нынешнему поколению, и он просто зрительский поделился Литвиненко

Исполнитель одной из главных ролей – Олег Савостюк назвал сюжет фильма знакомой каждому историей о взрослении.

Знакомая уже нам такая история становления от маленького мальчика до взрослого прошедшего какой-то путь человека сказал актер

Ранее актеры "Капитанской дочки" Олег Савостюк и Александр Мизев отметили, что социальные конфликты, которые лежат в основе драмы по мотивам одноименной повести Александра Пушкина, особенно актуальны в 2026 году.