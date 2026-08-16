Урсуляк: у меня свои взаимоотношения с "Войной и миром" Режиссер Урсуляк рассказал о работе над экранизацией "Войны и мира"

Москва16 авг Вести.У режиссера новой экранизации романа Льва Толстого "Война и мир" Сергея Урсуляка "свои взаимоотношения" с этим литературным произведением. Своими мыслями об актуальности романа сегодня, его героях, экранизации Сергея Бондарчука он поделился с информационной службой "Вести".

По словам Урсуляка, ему ранее нравилась киноверсия романа, снятая Бондарчуком. При этом он отметил, что, работая над картиной, не ощущает влияния мэтра.

Я не существую прежде всего в дискуссии с теми, кто экранизировал это до меня… При том, что я в свое время очень любил фильм Бондарчука. Это на меня никак не влияет в том смысле, что у меня свои взаимоотношения с этим романом. У меня есть ощущение от персонажей, у меня есть ощущение от проблематики этого романа, у меня есть понимание того, каким образом этот роман сопрягается с сегодняшним днем. Дальше я должен это сделать максимально так, как я мог бы это сделать. Не хорошо-плохо, а максимально так, как я мог бы это сделать. Если у меня это получится, я буду считать свою задачу выполненной сказал Урсуляк

Также он заметил схожесть героев романа с современными людьми в стремлении к любви и счастью.

Костюмы общение, декорации, обстоятельства другой жизни. Люди не меняются. И они также стремились к счастью, как мы сегодня. Они также хотели понять себя, они так же хотели любить, они так же хотели быть счастливыми, как мы сегодня. И в этом смысле, мне кажется, ничего не изменилось добавил режиссер

Ранее Сергей Урсуляк поделился оптимистичным прогнозом о будущем российского кинематографа. По его мнению, он сможет преодолеть трудные времена благодаря государству, которое его всегда поддерживало.