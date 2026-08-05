Съемочная группа "Войны и мира" переместилась в Кострому Урсуляк: съемки фильма "Война и мир" переместились в Кострому

Москва5 авг Вести.Съемки новой экранизации романа Льва Толстого "Война и мир" переместились в Кострому, рассказал ИС "Вести" режиссер Сергей Урсуляк.

Он на один день отправился на открытие фестиваля российского кино "Окно в Европу", президентом которого является. Затем режиссер продолжит работу на съемочной площадке "Войны и мира".

Сейчас моя группа переезжает в Кострому, а я по дороге сюда залетел на один день. Завтра буду в Костроме снимать кино, потом вырвусь на один день: пока они будут переезжать в другое место, приеду закрывать фестиваль сообщил о планах Урсуляк

Съемки уже проходили в Санкт-Петербурге и Тульской области. Главные роли в сериале исполнили Никита Языков (Пьер Безухов) и Александр Балуев (Михаил Кутузов). Они рассказали ИС "Вести" об значимости своих героев.

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