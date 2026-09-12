Безруков рассказал о трансформации своего героя в сериале "Трудно быть богом"

Безруков: в сериале "Трудно быть богом" моего персонажа "поборола легенда" Безруков рассказал о трансформации своего героя в сериале "Трудно быть богом"

Москва12 сен Вести.По мотивам повести братьев Стругацких "Трудно быть богом" сняли научно-фантастический сериал. Одним из его ключевых персонажей стал руководитель земной агентуры в Институте экспериментальной истории. Персонаж поехал в экспедицию на планету Кеплер, погружение в местную жизнь не прошло бесследно.

Об этом заявил ИС "Вести" сыгравший эту роль актер Сергей Безруков.

Я думаю, что [Николай Васильевич] стал частью Арканара … Все равно, мне кажется, он уже обуреваем теми самыми страстями, которые кипят здесь. На планете Кеплер он чуть-чуть уже стал арканарцем. Это, наверное, история о том, что в нем поборола как раз его легенда заявил Безруков

Российскому кинематографу пытаются заколотить окно в Европу, ранее заявлял Безруков.